РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 дек. Сотрудники полиции в Подольске задержали 36-летнего жителя Москвы, подозреваемого в краже радиаторных батарей стоимостью 130 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«В дежурную часть 4 отдела полиции УМВД России по горокругу Подольск поступило заявление от представителя одного из торговых центров на улице Тепличная о краже радиаторных батарей из помещения организации. Сумма ущерба составила более 130 тысяч рублей. Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан 36-летний житель Москвы», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.