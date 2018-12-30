РИАМО - 30 дек. Мошенник похитил с банковского счета московского пенсионера 75 тысяч евро, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Он уточнил, что в отдел МВД от пенсионера 1958 года рождения поступило сообщение о краже денежных средств.

«Установлено, что с 26 августа по 28 августа неизвестный неустановленным способом со счета, открытого в отделении банка, расположенном по адресу: Кутузовский проспект, дом 36, совершил кражу принадлежащих заявителю 75 тысяч евро, по курсу ЦБ РФ на 28 августа составляет 5,745 миллиона рублей», - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что 29 декабря документально подтверждена точная сумма материального ущерба, причиненного пенсионеру. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража».