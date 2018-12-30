РИАМО - 30 дек. Крупный затор из машин наблюдается около торгового центра «Мега Химки», передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

В воскресенье посетителей торгового центра «Мега» в Химках эвакуировали из-за обнаружения бесхозного предмета. В настоящее время правоохранители проводят проверку.

Сейчас по периметру парковки торгового центра стоят автомобили полиции с включенными мигалками. Проезд к «Меге» перекрыт. Около ТЦ столпотворение машин.

По оценке «Яндекс.Пробок», скорость движения около ТЦ «Мега» в Химках в текущий момент составляет 2-3 километра в час.