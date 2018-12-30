РИАМО - 30 дек. Посетителей торгового центра «Мега» в подмосковных Химках эвакуировали из-за бесхозного предмета, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Поступил звонок об обнаружении бесхозного предмета в «Мега Химки». Проводилась эвакуация. В настоящее время проводим проверку», - сказал собеседник агентства.

Как уточнил сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области, помощь спасателей не потребовалась, эвакуация проводилась силами полиции.