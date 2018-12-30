РИАМО - 30 дек. Для гостей ВДНХ в Москве подготовили новые тематические маршруты, они сформированы с учетом интересов разных категорий посетителей: школьников, туристов, любителей спорта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Всего организовали семь тематических маршрутов — зимний, культурно-образовательный, спортивный, туристический, ремесленный, школьный и детский. Все они доступны онлайн на сайте ВДНХ. Также бумажные карты с маршрутами можно взять в информационных центрах выставки. Кроме того, сориентироваться помогут информационные стенды, расположенные возле арки главного входа, павильонов «Рабочий и колхозница», «Космос» и «Центральный», - отмечается в материале.

1 декабря на ВДНХ открылся «Город зимы» — комплекс для активного зимнего отдыха. Как весело и интересно провести время на катках «Цветник» и «Ракета», тюбинговой горке «Север», площадке для игры в юкигассен, в павильоне «Керлинг» и на трассе для детских снегоходов, гостям расскажет гид во время прогулки по маршруту «Зима на ВДНХ».

Культурно-образовательный маршрут «Наука, искусство и развлечения» охватывает почти всю территорию ВДНХ. Во время прогулки экскурсанты смогут увидеть 12 главных площадок, где в последние годы проводятся лекции, выставки, концерты и другие культурные мероприятия. В числе таких объектов — Дом культуры, павильоны «Рабочий и колхозница», «Космос» и многие другие. Для любителей спорта и активного отдыха на свежем воздухе организован специальный маршрут «Физкульт-привет!».

Для тех, кто хочет увидеть главные достопримечательности и символы ВДНХ за короткое время, подойдет туристический маршрут «Успеть за час». Он начинается у арки главного входа, проходит по Центральной аллее, вдоль основных исторических павильонов выставки, а заканчивается возле павильона «Космос».

По территории «Парка ремесел» — через пространства столяров, швей, гончаров и кулинаров — проходит маршрут «Творческие мастерские». Интересно и с пользой здесь смогут провести время как взрослые, так и дети.

Школьный маршрут «Учись-развивайся» объединяет основные образовательные площадки выставки: центр «Космонавтика и авиация», Политехнический музей, павильоны «Макет Москвы», «Умный город» и комплекс «Техноград».

Во время прогулки «Для самых маленьких» дети смогут посетить «Городскую ферму», крупнейший океанариум Европы — «Москвариум», интерактивную выставку «Робостанция» и открытые игровые площадки.