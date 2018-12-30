РИАМО - 30 дек. Российская лыжница Наталья Непряева выиграла гонку с раздельным стартом на 10 километров свободным стилем на «Тур де Ски» в Италии, сообщает Газета.ru.



«23-летняя спортсменка показала результат 23 минуты и 19,9 секунды. Таким образом Непряева выиграла гонку на «Тур де Ски» впервые в своей карьере.<…> В борьбе за золотую медаль Непряева одолела норвежскую спортсменку Ингвильд Флугстад Эстберг, опередив ее на 0,3 секунды», - говорится в сообщении.



Тройку призеров замкнула еще одна россиянка Анастасия Седова. Она финишировала с отставанием от лидера в 10,9 секунды.



«Меня переполняют эмоции, потому что это моя первая победа вообще в гонках. Очень рада. Постараюсь как можно дольше сохранить эту позицию», - отметила Непряева.



Российская лыжница Мария Истомина стала 12-й, Анна Нечаевская приехала 15-й, Елена Соболева заняла 18-е место, а Лидия Дуркина завершила гонку на 20-й позиции.