РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 дек. Горнолыжный комплекс «Красная горка» в подмосковном Подольске будет работать все дни новогодних каникул по расписанию выходного дня, за исключением 31 декабря и 1 января, сообщается на сайте комплекса.

«Режим работы горнолыжного комплекса «Красная горка» в праздничные дни: 30 декабря – с 9:00 до 23:00; 31 декабря – с 9:00 до 14:00; 1 января – с 14:00 до 23:00; 2-8 января – с 9:00 до 23:00. Далее по установленному графику», – говорится в сообщении.

На данный момент там открыты учебный склон и один основной склон (правый, если смотреть снизу). Тюбинговая трасса закрыта, сейчас ведется ее оснежение.