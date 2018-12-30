РИАМО - 30 дек. Российский МИД отметил, что публикация в открытом доступе списка журналистов «Русской службы ВВС» может быть следствием взлома интернет-ресурсов российского посольства в Лондоне, сообщает Газета.ru.



17 декабря были взломаны интернет-ресурсы посольства России в Лондоне, о чем российская сторона объявила в ходе брифинга официального представителя МИДа Марии Захаровой 26 декабря.



«Не можем исключать, что взломщики могли получить доступ к различного рода данным, в том числе к информации о представителях британских СМИ, работающих в России», - говорится в комментарии на официальном сайте МИД России.



У посольств есть информация о журналистах, поскольку именно дипведомства занимаются выдачей виз и мониторингом публикаций.