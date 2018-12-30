РИАМО - 30 дек. В столице для любителей зимних видов спорта подготовили порядка 1,5 тысяч катков и более 380 лыжных трасс протяженностью свыше 580 километров, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

«В течение всех праздничных дней, как и на протяжении всей зимы, москвичи и гости столицы смогут не только прогуляться по нарядным и освещенным улицам и площадям столицы, но и заняться активным зимним отдыхом. В городе подготовлено порядка 1,5 тысяч катков, почти 200 из которых - с искусственным ледовым покрытием, общей площадью около 298 тысяч квадратных метров», - сказал руководитель департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев.

Он подчеркнул, что эти катки могут функционировать даже при температуре плюс 5 градусов.

«Также этой зимой в Москве обустроены 384 лыжные трассы общей протяженностью 587 километров: протяженность освещенных трасс, проложенных по велодорожкам с твердым покрытием в парковых зонах, составляет 265 километров. За всеми лыжными трассами и маршрутами закреплены специализированные организации, обеспечивающие нарезку лыжни и ее качественное содержание», - добавил Гасангаджиев.

Все катки с искусственным льдом оборудованы теплыми раздевалками, камерами хранения, туалетами, медицинскими пунктами, сетью торговой инфраструктуры, на многих имеются пункты проката.

Кроме катков с искусственным льдом, традиционно работают и 1248 катков с естественным покрытием: их общая площадь составляет 885 тысяч квадратных метров. В том числе организованы катки и на двух столичных прудах - Патриаршем и Чистопрудном.

Для обеспечения качественной прокладки лыжных трасс и горнолыжных склонов используются специальные технические средства: ратраки, снегоходы и снежные пушки.

Катки и лыжные трассы – это не вся инфраструктура, которую город предлагает своим жителям для проведения досуга на свежем воздухе. Также доступны 1644 зимних игровых городка и спортивных площадки, более 50 мест для моржевания, семь горнолыжных склонов, 14 тюбинговых трасс, порядка 300 ледовых горок. Готовы к работе 26 лыжных баз, оснащенных теплыми раздевалками, освещенными стартовыми площадками, пунктами проката и точками горячего питания.