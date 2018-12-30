РИАМО - 30 дек. Новый тематический новогодний поезд, оформленный в фирменном стиле фестиваля «Путешествие в Рождество», начал курсировать по Кольцевой линии московского метро, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Вагоны поезда украшают более 100 архивных фотографий, благодаря которым пассажиры смогут узнать, как в старину отмечали зимние праздники, а также познакомиться с московскими новогодними традициями», - отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Часть снимков для оформления поезда предоставило международное информационное агентство «Россия Сегодня». Это кадры классиков отечественной фотографии Якова Берлинера, Юрия Сомова, Юрия Абрамочкина, а также личного фотографа первого президента России - Дмитрия Донского.

«Мы постарались показать Новый год в контексте нашей истории: пассажиры смогут рассмотреть снимки, запечатлевшие рождественские празднования в дореволюционный период, советские новогодние ярмарки, гуляния, ледовые катки, кремлевские елки и балы. Запуск тематического поезда в московском метро - это отличная возможность познакомить широкую публику с работами выдающихся советских и российских фотографов», - сказал глава фотослужбы МИА «Россия сегодня» Александр Штоль.

В преддверии Нового года в столичном метрополитене начали запускать тематические поезда, которые будут курсировать на разных линиях метро до конца новогодних праздников. Большинство тематических поездов оформлено в единой общегородской концепции празднования Нового года. Дизайн выдержан в бело-голубых цветах, на внешней стороне поездов расположена крупная поздравительная надпись «С Новым 2019 годом!». Главными элементами праздничного оформления стали изображения новогодних пингвинов.