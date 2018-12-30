РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 дек. В подмосковном Подольске провели общегородской турнир по стрельбе из пневматического оружия среди любителей «Олимпийские резервы», победителем стал Валерий Минаичев, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор турнира Юрий Склонин.

В Подольске с 24 по 29 декабря проходил шестой общегородской призовой турнир по стрельбе из пневматического оружия среди любителей «Олимпийские резервы». Попробовать свои силы можно было ежедневно с 12:00 до 21:00. В ходе турнира претенденты на победу стреляли из спортивной пневматической РСР-винтовки «Пионер-145». Участнику давали сделать три пробных и пять зачетных выстрелов. Победителей определили по сумме набранных очков.

«Всего в турнире приняли участие 27 человек в возрасте от 25 до 50 лет. Первое место занял Валерий Минаичев с 39 очками, второе место у Павла Крылова с 44 очками, третье – у Ольги Билоловой, набравшей 29 очков», – сказал Склонин.

По его словам, победитель получил смартфон S6, за второе место вручили абонемент в фитнес-центр, за третье – абонемент в батутный центр. Также в конце января проведут масштабный турнир среди юниоров, в котором примут участие 40 школ.