РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 дек. Хоккейный клуб ЦСКА закрыл гостевой сектор на трех выездных матчах, в том числе в Подольске на матче с командой «Витязь» 4 января, сообщается на сайте хоккейного клуба.

«В последнее время в ходе выездных матчей нашей команды участились провокации со стороны группы негативно настроенных фанатов, нарушающие регламент КХЛ и влекущие применение штрафных санкций к клубу. В связи с этим гостевой сектор болельщиков ЦСКА на ближайших выездных матчах (в Подольске, Минске и Ярославле) организовываться не будет, а ранее поданные заявки на данные выездные игры аннулированы», – говорится в сообщении.

Клуб принес извинения за эту вынужденную меру и выразил надежду, что она будет временной. Также попросил болельщиков не поддаваться на провокации, достойно вести себя на трибунах и поддерживать команду, соблюдая требования регламента.

Болельщикам предложили приобрести билеты на центральные секторы в местах проведения матчей и оттуда поддерживать клуб.