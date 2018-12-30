РИАМО (КЛИН) - 30 дек. В подмосковном Клину прошел праздник «Елка в лесу», мероприятие состоялось в рамках областного проекта «Зима в Подмосковье», передает корреспондент Клинского информагентства.

По данным агентства, мероприятие прошло в лесном массиве Шарихи. Праздник начался сказкой, главную роль в которой сыграла и спела глава Клина Алена Сокольская. В лесу для детей было организовано шесть развлекательных площадок. Была полевая кухня с горячей кашей, и уже через два часа раздали более 500 порций.

«Городской округ Клин был выбран в числе девяти территорий столичной области для реализации этого пилотного проекта. Праздник удался. Более 2 тысяч жителей пришли в лес, чтобы вместе радоваться приходу зимы и встрече Нового года», – сказала Сокольская.

По данным информагентства, 22-метровая елка на окраине леса была украшена игрушками, которые дети сделали своими руками. Организовали прокат тюбингов, работу буфетов с горячим чаем и пельменями. Перед жителями с импровизированной сцены выступили клинские артисты и фолк-группа «Клюква». Горки заранее укатали снегокатами и сделали две деревянные лестницы с перилами.

«Традицию отдыха горожан в лесу мы будем продолжать, независимо от времени года – и весной, и летом, и осенью. Мы будем развивать эту лесную территорию: здесь будут удобные дорожки, игровые площадки. Это место будет для горожан особой зоной притяжения, и мы создаем для этого все условия», – заключила глава.