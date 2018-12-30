РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 дек. В подмосковном Подольске в ходе праздничного убранства города к Новому году установили 147 елей и 508 световых декоративных конструкций, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Новогоднее убранство городского округа Подольск стало приглашением в нестареющую добрую сказку. Разноцветные огни иллюминации, световые фигуры, тематические конструкции, объекты ландшафтного освещения, яркие плакаты-баннеры с искренними пожеланиями в скверах и на площадях Большого Подольска помогают сделать замечательные фотографии, дарят торжественную атмосферу праздника и грядущего Рождества Христова.

«В соответствии с проектом праздничного тематического и светового оформления территорий в Подольске установили 147 елей, 508 световых декоративных конструкций, 108 световых фигурных композиций и 65 объектов ландшафтного освещения. Символику региональной акции «Зима в Подмосковье» разместили на баннерах и информационных щитах, общественном транспорте, остановочных пунктах и объектах торговли», – говорится в сообщении.

Комплексное оформление фасадов учреждений культуры, образования, исторических зданий, многоквартирных домов, торговых центров, предприятий напоминает о приближающемся празднике уже с первых дней декабря. Особое внимание уделили световой иллюминации – гирлянды украсили улицу Стекольникова и сквер Поколений в Подольске, фасад Дома культуры «Машиностроитель», проспект 50-летия Октября, Октябрьскую площадь, Симферопольскую аллею, парк «Дубрава» в микрорайоне Климовск, фасады зданий на улице Красной и дорогу на улице Горького в микрорайоне Львовский, поселок Дубровицы.

Особое настроение жителям создают световые декоративные композиции, которые установили по 19 адресам – на разворотных кругах на улицах Комсомольская, Орджоникидзе, Октябрьский проспект, Кирова, в сквере Поколений, сквере Папирова и сквере Молодоженов, на бульваре 65-летия Победы, территории Ледового дворца «Витязь»; в Климовске – в сквере Науки, на площади Славы, у Дома культуры «Машиностроитель», в детском парке на улице Заводской.

Работы по убранству Подольска к Новому году проводились под руководством главы горокруга Подольск Николая Пестова. Исполнителем выступил комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации.