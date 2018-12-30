РИАМО - 30 дек. В новогоднюю ночь и первые дни 2019 года температура в Москве и Подмосковье будет на 3-5 градусов выше нормы, может потеплеть до минус 1 градуса, сообщается на сайте «Метеовести».

Уточненный анализ развития атмосферных процессов на ближайшие пять суток показывает, что праздничные дни в Европейской России будут более теплыми, чем ожидалось ранее. В нижнем слое тропосферы ведущий воздушный поток постепенно сменится на юго-западный и на Среднерусскую равнину станут поступать теплые и влажные массы воздуха с температурным фоном на 3-5 градусов выше многолетней нормы сезона.

«В условиях циклонической циркуляции небо Москвы и Подмосковья будет закрыто плотными слоистыми облаками, время от времени пройдут небольшие снегопады, наибольшее количество которых ожидается 2 и 3 января. Температурный фон мягкий, но до слякоти дело не дойдет. Ночами в среднем – минус 8-3, в дневные часы от минус 6 до минус 1 градуса», - говорится в сообщении.

Высота снежного покрова в столице будет около 25 сантиметров, в Подмосковье - до 30-35 сантиметров.

«Начиная с 5 января и до Рождества включительно, морозы станут крепчать, а столбики термометров не только вернутся в климатическое русло, но и окажутся ниже нормы», - уточняется на сайте.