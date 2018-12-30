РИАМО - 30 дек. Шестилетнему мальчику, который в письме Деду Морозу рассказал о своей мечте побывать в кабине пилота самолета, устроили экскурсию по лайнеру в подмосковном Жуковском, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

Шестилетний Ваня Митюшенков написал письмо Деду Морозу и рассказал, что мечтает побывать в кабине пилота.

«Мы узнали о письме Ивана и организовали ему экскурсию. <...> Потому что детские мечты должны сбываться!» - говорится в сообщении.

В аккаунте также разместили несколько фотографий мальчика в салоне самолета и в кабине пилота.

Как уточняется в Facebook-аккаунте авиационного комплекса имени Ильюшина, мальчик написал письмо Деду Морозу, находясь на лечении в Морозовской детской больнице. Его письмо среди других передали мэру Москвы Сергею Собянину и правительство столицы попросило ПАО «Ил» стать волшебными помощниками в исполнении этого заветного желания.

Экскурсия для Вани Митюшенкова прошла в летно-испытательном центре (ЛИЦ) имени Владимира Коккинаки в Жуковском.

«Экскурсию по испытательной базе для мальчика провели заместитель генерального директора ПАО «Ил», начальник ЛИЦ Владимир Лысягин и директор филиала «Ильюшина» в Жуковском Андрей Рыбин. Наш прославленный летчик-испытатель, Герой России Александр Комаров рассказал Ване об устройстве «Илюши». Будущий, мы надеемся, пилот Иван смог почувствовать себя в роли летчика, управляющего большим военно-транспортным самолетом», - добавляется в сообщении.