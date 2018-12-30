РИАМО - 30 дек. Шестилетнему мальчику, который в письме Деду Морозу рассказал о своей мечте побывать в кабине пилота самолета, устроили экскурсию по лайнеру в подмосковном аэропорту «Жуковский», сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

Шестилетний Ваня Митюшенков написал письмо Деду Морозу и рассказал, что мечтает побывать в кабине пилота.

«Мы узнали о письме Ивана и организовали ему экскурсию в аэропорт «Жуковский». Потому что детские мечты должны сбываться!» - говорится в сообщении.

В аккаунте также разместили несколько фотографий мальчика в салоне самолета и в кабине пилота.