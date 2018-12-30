РИАМО - 30 дек. Неизвестный похитил внедорожник Mercedes-Benz стоимостью 2 миллиона рублей в подмосковном Дзержинском, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«29 декабря в 03:10 в дежурную часть отдела полиции обратился мужчина 1983 года рождения с заявлением о том, что с 18:00 28 декабря до 00:05 29 декабря на улице Угрешской в Дзержинском неизвестный похитил его автомашину Mercedes-Benz ML-300 2014 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сумма ущерба составила 2 миллиона рублей. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», заключил представитель пресс-службы.