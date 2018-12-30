РИАМО - 30 дек. На Павелецкий вокзал в Москве прибыл плацкартный вагон с новым интерьером, его запустят на линию в первом квартале 2019 года, сообщил генеральный директор АО «Федеральная пассажирская компания» Петр Иванов в Instagram.

Он отметил, что лично отправился на вагоноремонтный завод в Тамбов, чтобы забрать первый плацкартный вагон нового образца.

«Директор «Вагонреммаша» Долгов Павел Сергеевич тоже лично проследовал в плацкартном вагоне. Обсудили за время поездки с коллегами все необходимые доработки. Пассажирам понравится новый плацкарт. В первом квартале запустим на линию», - написал Иванов.

В новой концепции плацкартного вагона при сохранении старой планировки внедрены решения, позволяющие обеспечить пассажирам более высокий уровень комфорта. Так, в пассажирской зоне вагона появились комфортные диваны с подголовниками, индивидуальное освещение, розетки на 220 вольт и USB-разъемы.

У пассажиров второго яруса появился дополнительный столик с подстаканниками. Также в вагоне созданы перегородки со встроенными лестницами и индивидуальными шторками, которые в любой момент можно закрыть.

Туалетные комнаты в новом плацкарте оборудованы пеленальными столиками, кранами со встроенными фенами для рук и гигиеническим душем.

Ранее планировалось, что вагон с обновленным интерьером будет запущен в тестовую эксплуатацию 2019 году. Согласно отзывам пассажиров и экспертного сообщества будет принято решение о дальнейшей реализации данного проекта.