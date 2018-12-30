РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 30 дек. В подмосковном Дзержинском активисты «Молодой Гвардии» обнаружили в магазине «Верный просроченную продукцию, ее ликвидировали, сообщается в Instagram-аккаунте Дзержинского отделения «Молодой Гвардии Единой России».

«Активисты «Молодой Гвардии Единой России» Дзержинского провели рейд по сетевым магазинам на предмет просроченной продукции. Наше внимание привлекли магазины «Дикси» и «Верный» по адресу: Площадь Дмитрия Донского, дом №1. По итогам проверки в «Дикси» – нарушений не обнаружено. «Верный» – нарушение целостности упаковки и нарушение норм хранения продуктов», – говорится в сообщении.

Сотрудники не препятствовали проверке, легко пошли на контакт и ликвидировали просроченную продукцию, пообещав пристально следить за свежестью товара.

«Предновогодние дни – золотое время для предпринимателей. Как для честных, так и для недобросовестных, продающих неликвидный товар. Одно появление в магазине заставляет весь персонал начать проверять свежесть продукции. Самый главный судья и начальник – покупатель, он может уволить не только продавца, но и директора, начав пользоваться услугами добросовестных магазинов», – отметил руководитель местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Евгений Хомяк.