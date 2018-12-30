РИАМО - 30 дек. В аэропорту Ростова-на-Дону полиция задержала пассажира рейса из Москвы, который курил в самолете и ударил бортпроводника, сообщается на сайте МВД России.

«В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту «Платов» поступила информация о том, что экипажу самолета рейса Москва – Ростов-на-Дону требуется помощь полицейских», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Прибывшему наряду командир воздушного судна сообщил, что один из пассажиров во время полета курил, использовал нецензурную лексику, а затем ударил бортпроводника, который сделал ему замечание.

Полицейские доставили правонарушителя, которым оказался житель Ростовской области, в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту «Платов».

В настоящее время в отношении мужчины составлен протокол по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.21 КоАП РФ - появление в общественных местах в состоянии опьянения.