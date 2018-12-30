РИАМО – 30 дек. Российский лидер Владимир Путин направил поздравительные телеграммы своим коллегам из других стран, при этом президент не стал поздравлять с Новым годом Петра Порошенко, сообщает Российский лидер Владимир Путин направил поздравительные телеграммы своим коллегам из других стран, при этом президент не стал поздравлять с Новым годом Петра Порошенко, сообщает Федеральное агентство новостей.

Список мировых лидеров, а также международных организаций, которым направлены телеграммы российского президента, опубликовала пресс-служба Кремля.

«В частности, Путин обратился к президенту США Дональду Трампу, лидеру КНР Си Цзиньпиню, президенту Турции Реджепу Эрдогану, премьеру Британии Терезе Мэй, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и французскому президенту Эммануэлю Макрону.

Телеграммы были направлены также лидеру Сирии Башару Асаду, израильскому премьер-министру Бенжамину Нетаньяху», - отмечается в материале.

Кроме того, Путин поздравил с Новым годом главу FIFA Джанни Инфантино, президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха и Папу Римского Франциска. Телеграммы президента РФ также получили экс-лидеры иностранных государств.

При этом в списке не числится президент Украины Петр Порошенко, президент Грузии Саломе Зурабишвили, лидер Польши Анджей Дуда, президенты прибалтийских стран, а также глава Северной Кореи.