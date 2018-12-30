РИАМО - 30 дек. В Подмосковье электропоезд сбил девушку, переходившую железную дорогу около станции «Валентиновка» Ярославского направления МЖД, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«Электропоездом сообщением Москва - Монино в районе станции «Валентиновка» Ярославского направления травмирована 19-летняя жительница Королева. По предварительной информации, девушка, переходя железнодорожные пути по настилу, оказалась в опасной близости от проходящего мимо электропоезда», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшая доставлена в больницу. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.