РИАМО - 30 дек. В течение следующего года на Большой кольцевой линии московского метро планируется открыть станции «Лефортово» и «Авиамоторная», однако пока кольцо не замкнется, они будут работать как продолжение Некрасовской линии, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«В настоящее время работы развернуты по всем участкам Большой кольцевой линии метро. В 2019 году мы планируем открыть две станции: «Лефортово» и «Авиамоторную». Но пока кольцо не замкнется, они будут работать как продолжение новой Некрасовской линии, которая также будет запущена в следующем году», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, далее ежегодно будут открывать по несколько станций Большой кольцевой линии на разных участках.

«Таким образом, уже в 2021 году предполагается завершить строительство северного полукольца и запустить маршрут метро от станции «Некрасовка» «розовой» ветки через БКЛ и Калининско-Солнцевскую до «Рассказовки», - добавил Хуснуллин.

Заместитель мэра пояснил, что Большая кольцевая линия соединит существующие и перспективные радиальные ветки метро на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии, что позволит разгрузить имеющиеся пересадочные контуры. После ввода БКЛ у пассажиров значительно расширится выбор вариантов маршрута движения, благодаря чему повысятся удобство и комфортность передвижения, в часы пик сократится число пассажиров на станциях, в переходах и поездах метро.

В воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин открыл станцию «Савеловская» Большой кольцевой линии метро. Открытие станции позволит улучшить транспортное обслуживание жителей районов Беговой, Савеловский, Бутырский, Марьина Роща с населением порядка 240 тысяч человек.