РИАМО - 30 дек. Бесплатный каток и пункт проката коньков открыли рядом со входом на станцию «Лужники» Московского центрального кольца (МЦК), говорится в сообщении пресс-службы столичного метрополитена.

«Каток выполнен из синтетического льда и будет работать с 30 декабря до 15 января», - уточняется в материале.

Каток на станции МЦК «Лужники» открыт для посетителей каждый день с 10:00 до 24:00. В понедельник, 31 декабря, ледовая площадка будет работать до 22:00, а 1 января откроется в 10:00.

На ледовой площадке площадью 200 квадратных метров одновременно могут кататься около 30 человек. Если желающих будет больше, то введут ограничения на сеансы.

Рядом с катком находятся ячейки для хранения вещей посетителей и пункт проката коньков. В нем будут представлены мужские и женские модели коньков от 26 до 45 размера. Для оформления проката посетителям катка нужно будет предъявить паспорт.

Открытая площадка отвечает требованиям безопасности, просматривается с камер видеонаблюдения и не мешает проходящим мимо пассажирам. За порядком на катке будут следить сотрудники службы безопасности метрополитена.