РИАМО - 30 дек. На площади Савеловского вокзала в Москве планируется построить транспортно-пересадочный узел (ТПУ) c пассажиропотоком около 245 тысяч человек в сутки, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Будущий транспортный узел обеспечит комфортную пересадку между станциями метро «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской и Большой кольцевой линий, железнодорожными платформами Московских центральных диаметров (МЦД) и Савеловским вокзалом. Им будет пользоваться порядка 245 тысяч человек в сутки», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам главы столичного стройкомплекса, в составе ТПУ предполагается построить два подземных вестибюля с пешеходными переходами. Транспортная часть этого узла должна быть построена к середине 2020 года.

«Создание транспортного узла позволит значительно улучшить транспортное обслуживание районов Савеловский, Беговой и Марьина Роща, а также разгрузит действующие Кольцевую и «серую» ветки метро», - пояснил заместитель мэра.

Новый комфортный транспортный хаб станет драйвером развития прилегающей территории.

В воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин открыл станцию «Савеловская» Большой кольцевой линии метро. Открытие станции позволит улучшить транспортное обслуживание жителей районов Беговой, Савеловский, Бутырский, Марьина Роща с населением порядка 240 тысяч человек.