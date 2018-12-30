РИАМО - 30 дек. Станция «Савеловская» Большой кольцевой линии столичного метро, открывшаяся для пассажиров в воскресенье, позволяет добраться от Савеловского вокзала до новой Москвы без пересадки, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

«Открытие станции «Савеловская» Большой кольцевой линии позволит улучшить транспортное обслуживание жителей районов Беговой, Савеловский, Бутырский, Марьина Роща с населением порядка 240 тысяч человек», - добавляется в сообщении.

Кроме того, новая станция позволяет сделать комфортную пересадку с Большой кольцевой на Серпуховско-Тимирязевскую линию, а в перспективе - на линию Московских центральных диаметров Одинцово - Лобня. Также «Савеловская» на БКЛ снизит нагрузку на центральный участок Серпуховско-Тимирязевской линии и перегон «Новослободская» - «Белорусская» Кольцевой линии метро.

Станция «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской линии открылась 30 лет назад – 31 декабря 1988 года. Строительство одноименной станции Большой кольцевой линии (ранее она называлась «Нижняя Масловка») началось в марте 2012 года.

Новая станция расположена под площадью Савеловского вокзала вдоль Третьего транспортного кольца. Это станция с платформой островного типа длиной 163 метра и шириной 19 метров. «Савеловская» Большой кольцевой линии - одна из самых глубоких и сложных в строительстве станций нового кольца, она построена на глубине свыше 65 метров.

Два подземных вестибюля новой станции выводят на обе стороны Бутырской улицы, к Савеловскому вокзалу и остановкам наземного транспорта. Дизайн станции выдержан в серой гамме – по цвету Серпуховско-Тимирязевской линии. В отделке использовали серый и белый мрамор, серый и черный гранит. Стены и пилоны облицованы сибирским камнем, пол выложен гранитной плиткой.

Архитектурное оформление включает чугунные тюбинги, которые создают контраст с остальной отделкой станции. С помощью светопрозрачных элементов на пилонах, светодиодной подсветки и окраски тюбингов в графитовый цвет в центральном и боковых залах станции создано ощущение глубины пространства. Центральная часть свода украшена светильником чечевичной формы.