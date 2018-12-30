РИАМО - 30 дек. Ученые из университета Сассекса выяснили, что месячный отказ от алкоголя способствует повышению тонуса организма, сообщает Газета.ru.
«По данным исследователей, это также приводит к дальнейшему сокращению употребления спиртного», - уточняется в материале.
Кроме того, отказ от алкогольных напитков позволяет людям экономить деньги.
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