РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 дек. В воскресенье возле плотины на реке Синичке в Красногорске прошел праздник в рамках проекта «Зима в Подмосковье», для детей устроили квесты, победителей покатали на ездовых собаках, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В мероприятии приняли участие глава горокруга Красногорск Эльмира Хаймурзина, председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников, вице-президент федерации ездового спорта Московской области Елена Пьянкова.

«Мы с удовольствием показали гостям праздника, как работают собаки, как с ними должны общаться дети. Это праздник для всей семьи», – сказала Пьянкова.

Она отметила, что в мероприятии приняли участие северные породы собак: маламуты, лайки, хаски и другие.

«Губернатор Московской области поставил задачу благоустроить территорию лесов, прилегающих к границам городов, чтобы жители Московской области могли отдыхать, гулять, проводить досуг и зимой, и летом. В качестве пилота мы выбрали несколько территорий, одну из них на плотине реки Синички в Красногорске. Здесь планируем устроить трассу для ездовых собак и другие развлечения», – отметил Советников.

Он добавил, что к реализации проекта привлекут местный бизнес.

«Сегодня (30 декабря – ред.) мы попытались организовать площадку для отдыха на землях Гослесфонда. В рамках праздника дети на природе, в лесу, могут пообщаться с животными. Мне кажется, дети в восторге. Наша задача – превратить территорию возле плотины в цивилизованное место отдыха. С точками общепита, раздевалками», – сказала Хаймурзина.

Она отметила, что создание трассы для ездового спорта на мероприятии обсудили руководители комитета лесного хозяйства Московской области, муниципалитета и федерации ездового спорта.