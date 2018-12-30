РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 дек. На улице 3-е Почтовое отделение в Люберцах 8 января пройдет праздник «Зимние забавы», участников ждут конкурсы и хороводы, сообщается в Instagram-аккаунте Люберецкой управляющей компании.

«Уважаемые жители! Восьмого января с 11:00 во дворе домов №№64, 66 и 68 на улице 3-е Почтовое отделение состоится праздничная программа для детей и взрослых «Зимние забавы», – говорится в сообщении.

В программе праздника: конкурсы, хороводы, музыка, угощения и розыгрыши. Жителей просят тепло одеться.