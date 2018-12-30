РИАМО - 30 дек. Электробусы вышли на автобусный маршрут на северо-востоке Москвы, два современных транспортных средства теперь курсируют по маршруту №649, который проходит от Ясного проезда по улицам Молодцова, Сухонской, Менжинского и Енисейской до Осташковской улицы, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгортранса».

«Маршрут №649 – четвертый по счету, где начал курсировать транспорт нового поколения. Всего по улицам города сегодня курсируют около 30 автобусов на электрической тяге. С начала работы они перевезли почти 800 тысяч пассажиров», – сказал главный инженер ГУП «Мосгортранс» Павел Хмелев.

С сентября электробусы работают на маршруте №73 от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева. В декабре электробусы вышли на маршруты №80 от 6-го микрорайона Бибирева до Осташковской улицы и №76 от Холмогорской улицы до станции метро «ВДНХ». По мере поставки электробусы будут выпускать на маршруты и в других районах столицы.

Автобусы на электрической тяге в столицу поставляют российские производители КамАЗ и ГАЗ. Каждый из них до конца марта 2019 года поставит по 100 электробусов и по 31 зарядной станции. По условиям сервисных контрактов, производители обеспечивают полную функциональность подвижного состава и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет.

Московский электробус вмещает 85 пассажиров, он имеет 30 мест для сидения. Низкий уровень пола, наличие пандуса (аппарели) и накопительная площадка обеспечивают высокий комфорт для всех пассажиров, включая маломобильных. Салон оснащен системами климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi.