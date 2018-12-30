РИАМО - 30 дек. Неизвестный похитил автомобиль Ford Kuga стоимостью 1,25 миллиона рублей от дома в подмосковном Красногорске, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«29 декабря в 11:20 в дежурную часть отдела полиции обратился мужчина 1960 года рождения с заявлением о том, что с 16:00 28 декабря до 08:30 29 декабря от дома по месту проживания заявителя в городском округе Красногорск неизвестный похитил его автомашину Ford Kuga 2016 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сумма ущерба составила 1,25 миллиона рублей. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», заключил представитель пресс-службы.