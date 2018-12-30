РИАМО - 30 дек. Все котельные в Калужской области, которые были отключены из-за пожара на газопроводе в подмосковном городском округе Серпухов, начали работать в обычном режиме, в двух районах в дома жителей вернули тепло и горячую воду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Калужской области.

Из-за возгорания на газопроводе в городском округе Серпухов было нарушено газоснабжение потребителей в Тарусском и Жуковском районах Калужской области, вследствие чего произошло нарушение теплоснабжения.

«По состоянию на 02:00 - система заполнена на 100%, идет подача газа потребителям, котельные выходят на рабочий режим; по состоянию на 08:00 - система заполнена на 100%, отопление и ГВС восстановлено, котельные введены в рабочий режим», - говорится в сообщении.

В 02:25 29 декабря поступило сообщение о возгорании в городском округе Серпухов. Происходило горение газопровода, высота факела достигала 15 метров. В 03:20 был перекрыт отвод газопровода, в 04:40 прекращено факельное горение. В результате происшествия отключились газораспределительные станции Протвина, Оболенска и еще 11 населенных пунктов. Кроме того, было прекращено газоснабжение на границе с Калужской областью.

В воскресенье в Подмосковье проведен перезапуск газоснабжения 1514 квартир и 473 домов, отопление и ГВС восстановлено, котельные введены в рабочий режим. Без газоснабжения остаются 70 частных домов. Перезапуск газа в домах будет проведен при нахождении собственников жилья.