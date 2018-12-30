РИАМО - 30 дек. У военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа в Новый год изменится распорядок дня, благодаря чему они смогут посмотреть праздничные телевизионные программы и новогоднюю речь президента, говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

В соединениях и воинских частях гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированных в Московской, Нижегородской, Ивановской и Смоленской областях, входит в завершающую фазу подготовка к празднованию Нового года. Уже украшены клубы, казармы, кубрики, установлены новогодние елки, подготовлены сценарии новогодних вечеров.

«Праздничные мероприятия в соединениях и воинских частях начнутся вечером 31 декабря, когда за праздничным столом соберется весь личный состав подразделений, за исключением личного состава, задействованного в нарядах и на боевом дежурстве», - говорится в сообщении.

Распорядок дня в новогоднюю ночь будет изменен, военнослужащие смогут посмотреть новогодние телевизионные программы, а также поздравление президента России. Отбой будет произведен в 01:00. Также на весь период новогодних праздников для военнослужащих подготовят специальное меню.

В первые дни 2019 года для военнослужащих запланированы культурно-досуговые и спортивные мероприятия, которые будут проводиться под руководством заместителей по работе с личным составом и спортивных инструкторов.