РИАМО - 30 дек. На Озерском шоссе в Коломенском городском округе Подмосковья столкнулись два автомобиля, в результате аварии погибли два человека, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В 10:00 на Озерском шоссе произошло столкновение автомобилей Renault и BMW. Погибли мужчина и женщина из Renault», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что инцидент произошел в поселке Первомайский городского округа Коломна, столкнулись два легковых автомобиля. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.