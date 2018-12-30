РИАМО – 30 дек. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что в ведомство не поступало жалоб от BBC на утечку данных своих сотрудников, сообщает Газета.ru.

Ранее телерадиокорпорация BBC сообщила на своем сайте, что обратилась в МИД России с жалобой на утечку данных о своих сотрудниках.

«В департамент информации и печати никто от BBC не обращался», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Захарова подчеркнула, что корпорации «прекрасно известны» все телефоны российского внешнеполитического ведомства.