© РИАМО
, Николай Корешков
Станцию «Савеловская» Большой кольцевой линии столичного метрополитена открыли для пассажиров в воскресенье 30 декабря.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие станции «Савеловская» Большой кольцевой линии метро в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие станции «Савеловская» Большой кольцевой линии метро в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие станции «Савеловская» Большой кольцевой линии метро в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие станции «Савеловская» Большой кольцевой линии метро в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
«Метростроители сделали замечательный подарок для москвичей - сегодня введена станция Большой кольцевой линии метро «Савеловская», которая пересекает действующую «серую» ветку метро, дает возможность пересадки, прибавляет для БКЛ еще одну станцию. Отсюда можно доехать до «Петровского парка», «ЦСКА», «Динамо», даже до «Переделкино» и «Рассказовки», - сказал в ходе открытия мэр Москвы Сергей Собянин.
На фото: открытие станции «Савеловская» Большой кольцевой линии метро в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие станции «Савеловская» Большой кольцевой линии метро в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
«Это 17-я станция в этом году. Рекорд по строительству станций за всю историю метрополитена города Москвы, да и в мире, я думаю, что такого объема вводимых станций одновременно в течение года не было. Но это не означает, что мы на этом останавливаемся. В предстоящие пять лет мы планируем построить еще больше, чем за предыдущие восемь лет. Метро Москвы будет значительно больше», - отметил мэр.
© РИАМО
, Николай Корешков
Мэр также поблагодарил метростроевцев за огромную работу, которую они провели на благо Москвы и москвичей.
© РИАМО
, Николай Корешков
В столице построили 30 новых километров линий метро.
На фото: открытие станции «Савеловская» Большой кольцевой линии метро в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие станции «Савеловская» Большой кольцевой линии метро в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие станции «Савеловская» Большой кольцевой линии метро в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
Первый участок Большой кольцевой линии метро открылся 26 февраля 2018 года. Пассажирам доступны пять станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк».
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие станции «Савеловская» Большой кольцевой линии метро в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
Открытие участка улучшило транспортную доступность пяти районов Москвы – Пресненского, Хорошево-Мневников, Хорошевского, Бегового и Аэропорта, где живут более 480 тысяч человек.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие станции «Савеловская» Большой кольцевой линии метро в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
Благодаря новой ветке время в пути для многих пассажиров сократилось на 20-30 минут.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие станции «Савеловская» Большой кольцевой линии метро в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие станции «Савеловская» Большой кольцевой линии метро в Москве
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