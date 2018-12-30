«Это 17-я станция в этом году. Рекорд по строительству станций за всю историю метрополитена города Москвы, да и в мире, я думаю, что такого объема вводимых станций одновременно в течение года не было. Но это не означает, что мы на этом останавливаемся. В предстоящие пять лет мы планируем построить еще больше, чем за предыдущие восемь лет. Метро Москвы будет значительно больше», - отметил мэр.