РИАМО - 30 дек. С воскресенья проход на катки «Ракета» и «Цветник» на ВДНХ можно оплатить с помощью билета «Кошелек» карты «Тройка», говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

«Москвичам и гостям города достаточно приложить карту «Тройка» к считывающему устройству в кассах катков. Сумма, равная цене билета, спишется с билета «Кошелек» карты. На катке «Ракета» карту «Тройка» для оплаты услуг можно использовать в кассах №№6, 7 и 8, на катке «Цветник» — кассы №№3, 4 и 5», - говорится в сообщении.

Как отметил первый заместитель начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, в этом году метрополитен расширил количество услуг на катках ВДНХ для удобства пассажиров.

«Если раньше «Тройкой» можно было оплатить билет по тарифу «Взрослый», то теперь картой можно оплатить билеты разной стоимости для разных категорий посетителей. Кроме того, теперь пользователи «Тройки» на катках ВДНХ могут взять в прокат коньки и необходимую защитную амуницию», — добавил Латыпов.

Кроме катка на ВДНХ, «Тройкой» можно оплатить проезд в общественном транспорте столицы и вход во множество культурных мест и достопримечательностей. С помощью карты можно оплатить посещение Третьяковской галереи, Дарвиновского музея, Московского зоопарка, «Лунариума» Московского планетария, музея московского транспорта, Музея советских игровых автоматов, парковку и услуги парка «Зарядье», вход в Музей автомобильных историй, Музей человека «Живые системы» и «Экспериментаниум».