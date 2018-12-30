РИАМО - 30 дек. Около 2 тысяч книг скачали пассажиры столичного метрополитена с начала декабря с помощью онлайн-библиотеки в виде мозаичного панно на станции «Пушкинская», сообщается на сайте Московского метрополитена.

«Самыми популярными произведениями Александра Пушкина, которые читали пассажиры, стали «Пиковая дама», «Евгений Онегин», «Дубровский», - отмечается в материале.

Помимо портрета классика, на панно изображено собрание наиболее известных его произведений. Рядом с корешками книг размещены QR-коды, с помощью которых можно скачать каждую из книг. На виртуальной полке есть романы «Дубровский» и «Евгений Онегин», повести «Капитанская дочка», «Пиковая дама» и «Станционный смотритель», поэмы «Руслан и Людмила» и «Медный всадник».

Произведения можно загружать бесплатно в свое мобильное устройство или читать онлайн. Чтобы скачать книгу, пользователю нужно просканировать QR-код на корешке книги с помощью камеры смартфона или специального приложения для чтения таких кодов. В нем зашифрована ссылка на выбранную книгу на сайте проекта «Книги в метро».

Рядом с портретом поэта на панно также размещен QR-код, который ведет на главную страницу проекта. Здесь можно найти поэзию и прозу других авторов.

В электронной библиотеке метрополитена сейчас собрано более 100 произведений классиков русской и мировой литературы: Александра Пушкина, Льва Толстого, Марины Цветаевой, Марка Твена, Джека Лондона, Жорж Санд и других. Проект пользуется популярностью у пассажиров: с момента его запуска горожане скачали более 100 тысяч книг.