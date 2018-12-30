РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 дек. В подмосковном Подольске сотрудники ГИБДД поздравили водителей с Новым годом и подарили им зимние аксессуары, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«На улицы Подольска вышел новогодний патруль. Накануне долгожданных праздников автолюбителей поздравляли инспекторы отдела ГИБДД УМВД России по горокругу Подольск, представители Русского географического общества и Открытого клуба автономных путешествий. Вместе с новогодними пожеланиями водители получили в подарок от Деда Мороза и Снегурочки зимние аксессуары для своего автомобиля», – говорится в сообщении.

Также участникам дорожного движения напомнили о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения и соблюдении всех мер предосторожности на дороге.