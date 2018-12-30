РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 дек. В подмосковных Люберцах в новогодние праздники взрослый и детский травмпункты будут работать круглосуточно, сообщается в Instagram-аккаунте управления социальной политики администрации муниципалитета.

«Уважаемые жители городского округа Люберцы! Впереди новогодние праздники, и мы просим вас быть осторожными и внимательными. Берегите себя и своих детей. К сожалению, неприятные ситуации все же случаются, от травм никто не застрахован. Взрослый и детский травмпункты работают круглосуточно», – говорится в сообщении.

Взрослый травмпункт ГБУЗ МО «ЛРБ№2» находится по адресу: Октябрьский проспект, дом №116, вход с торца здания, кабинет 113. Телефон травмпункта: 8(495)559-70-18.

Детский травмпункт ГБУЗ МО «МОЦОМД» принимает пациентов до 18 лет на территории детской больницы по адресу: Октябрьский проспект, дом №338А. С 8:00 до 14:00 можно пройти через центральный вход, с 14:00 до 16:00 – через приемный покой, с 16:00 до 19:00 – через центральный вход, с 19:00 – через приемный покой. Телефон: 8(495)554-64-03.

Травмпункт – это отделение поликлиники, в котором оказывают медицинскую помощь пациентам, получившим травму. Помощь в травмпункте оказывается бесплатно всем пациентам. Однако при посещении отделения при себе желательно иметь паспорт и медицинский полис.