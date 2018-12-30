РИАМО - 30 дек. Спасатели вывели четырех человек из горящей квартиры на западе Москвы, среди спасенных двое детей, сообщается в Twitter-аккаунте Главного управления МЧС России по столице.
Пожар произошел по адресу: улица Лобачевского, дом №26.
«Ликвидировано возгорание в квартире на площади 10 квадратных метров. Из горящей квартиры прибывшие подразделения спасли четырех человек, двое из них дети», - говорится в сообщении.
Спасенные были переданы для осмотра медикам скорой помощи.
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