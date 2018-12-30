РИАМО - 30 дек. Станцию «Савеловская» Большой кольцевой линии столичного метрополитена открыли для пассажиров в воскресенье, передает корреспондент РИАМО.

«Метростроители сделали замечательный подарок для москвичей - сегодня введена станция Большой кольцевой линии метро «Савеловская», которая пересекает действующую «серую» ветку метро, дает возможность пересадки, прибавляет для БКЛ еще одну станцию. Отсюда можно доехать до «Петровского парка», «ЦСКА», «Динамо», даже до «Переделкино» и «Рассказовки», - сказал в ходе открытия мэр Москвы Сергей Собянин.

Он добавил, что в столице построили 30 новых километров линий метро.

«Это 17-я станция в этом году. Рекорд по строительству станций за всю историю метрополитена города Москвы, да и в мире, я думаю, что такого объема вводимых станций одновременно в течение года не было. Но это не означает, что мы на этом останавливаемся. В предстоящие пять лет мы планируем построить еще больше, чем за предыдущие восемь лет. Метро Москвы будет значительно больше», - отметил мэр.

Он также поблагодарил метростроевцев за огромную работу, которую они провели на благо Москвы и москвичей.

Станция «Савеловская» находится на Большой кольцевой линии, которую планируют полностью достроить к концу 2022 года. На кольце длиной 70 километров будет 31 станция. Со станций БКЛ можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, четыре пересадки на МЦК, пять пересадок на первоочередные Московские центральные диаметры Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск, 11 пересадок на линии железной дороги.

Первый участок Большой кольцевой линии метро открылся 26 февраля 2018 года. Пассажирам доступны пять станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк». Открытие участка улучшило транспортную доступность пяти районов Москвы – Пресненского, Хорошево-Мневников, Хорошевского, Бегового и Аэропорта, где живут более 480 тысяч человек. Благодаря новой ветке время в пути для многих пассажиров сократилось на 20-30 минут.

Схема Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы >>