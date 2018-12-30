РИАМО - 30 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил всех спортсменов с наступающим Новым годом и пожелал им сил и ярких побед.

Поздравительный ролик губернатор выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На видео глава Подмосковья предстал на льду в хоккейной экипировке.

«Всем спортсменам, всем физкульт-привет! <…> Хочу пожелать всем, кто занимается спортом, сил, успехов и ярких побед в наступающем году. Только вперед, только победа!» - сказал Воробьев.

Ранее министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о достижениях региона в спортивной сфере за 2018 год. В частности, минувшее лето ознаменовалось таким выдающимся событием, как чемпионат мира по футболу-2018, который проходил в России впервые. Подмосковье принимало не только футбольных болельщиков, но и девять топовых сборных. Наследие мундиаля в регионе теперь будет служить для всех любителей спорта.