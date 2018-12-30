РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 дек. В Подольске разыскивают свидетелей столкновения кроссовера с грузовиком, ДТП произошло 11 декабря на Обводной дороге, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск ищет свидетелей столкновения автомобиля Hyundai IX 35 и Hyundai АФ (фургон). ДТП произошло 11 декабря 2018 года примерно в 06:15 на Обводной дороге, ведущей от поселка Быково в сторону Москвы», – говорится в сообщении.

Свидетелей просят обращаться по телефонам: 8(496)754-82-07, 8(496)754-66-38 (дежурная часть ГИБДД, круглосуточно).