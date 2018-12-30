РИАМО - 30 дек. К Новому году в столице на берегу реки Десны открыли поисково-спасательную станцию «Троицкая», также завершили ремонт ПСС «Ленинские горы» на западе города, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и противопожарной безопасности.

«Правительством Москвы уделяется большое внимание обеспечению Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Ежегодно подразделения спасателей оснащаются новой техникой и снаряжением, а накануне новогодних праздников сдана в эксплуатацию станция «Троицкая» - первая поисково-спасательная станция на водных объектах в ТиНАО», - сказал собеседник агентства.

Созданный в 2016 году для обеспечения безопасности на водных объектах ТиНАО спасательный отряд, в связи с отсутствием собственных помещений, все это время размещался на базе пожарной части в поселении Вороново.

После завершения строительства нового здания спасатели «Троицкой» размещаются в Троицке, на берегу реки Десны (улица Парковая). Новое здание располагает всем необходимым оборудованием для несения круглосуточного дежурства: системой видеонаблюдения за акваторией зоны отдыха «Заречье», системами громкоговорящей связи, бегущими светодиодными строками и табло для оповещения и информирования отдыхающих о правилах безопасности на воде. Имеется крытый причал для стоянки катеров и лодок и необходимое спасательное оборудование.

«В зону ответственности новой станции входят: зона отдыха «Заречье», нижний пруд на притоке реки Плесенки (поселение Десеновское), река Десна (поселение Рязановское), пруд на реке Лубянке (поселение Щаповское) и пруд в поселении Первомайское. Патрулирование этих водоемов осуществляется двумя подвижными спасательными постами, оборудованными на базе специальных автомобилей Iveco», - уточнил он.

Для оказания помощи терпящим бедствие на водоемах ПСС «Троицкая» имеет на оснащении моторные и гребные лодки, а в зимний период - два судна на воздушной подушке «Змей-3».

С момента образования станции в 2016 году сотрудниками ПСС «Троицкая» спасено 12 человек, оказана первая помощь 20 пострадавшим. Проведено более 14 тысяч профилактических мероприятий на водоемах ТиНАО. Из них около 250 – со школьниками и отдыхающими в детских оздоровительных лагерях.

«Одновременно с ПСС «Троицкая» окончен капитальный ремонт ПСС «Ленинские горы» (ЗАО Москвы, Воробьевская набережная, 1) - старейшей спасательной станции города, появившейся в этом месте еще в 1893 году. Только за последние 10 лет спасателями станции спасено 80 человек, проведено более 47 тысяч профилактических меро­приятий, в том числе более 1,1 тысячи занятий со школьниками», - добавил собеседник агенства.

В 2018 году проведен капитальный ремонт станции, в результате которого в спасательную станцию «вдохнули новую жизнь». Все работы проводились с использованием современных материалов и оборудования.

В дни новогодних и рождественских праздников спасатели станции «Ленинские горы» для патрулирования будут использовать новейший катер на воздушной подушке «Славир-6». Они будут круглосуточно обеспечивать безопасность москвичей и гостей столицы в районах Центрального парка культуры имени Горького и зоны отдыха «Зарядье».