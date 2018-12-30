РИАМО - 30 дек. В столице продолжается возрождение ВДНХ, в 2018 году на территории выставки открыли обновленный фонтан «Золотой колос» и павильон «Космос», а в новогодние каникулы здесь откроется Театр сказок для детей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На ВДНХ идут беспрецедентные по масштабам реставрационные работы. В уходящем году мы вернули к жизни Центральную аллею и уникальный фонтан «Золотой колос». Открыта первая очередь ландшафтного парка. Посетителей ждут возрожденный павильон «Космос» и новый город профессий «Техноград», - написал Собянин на своем персональном сайте.

Он добавил, что специально для детей в новогодние дни на ВДНХ откроется новый Театр сказок. Он расположился в историческом павильоне №9 «Юные техники», которому реставраторы вернули первоначальную красоту.

«Маленьких зрителей ждут незабываемые впечатления. Высоко в кроне Волшебного Дуба живет Змей Драконыч. На сказочном дереве выросло большое Ухо, подойдя к которому можно загадать желание. Стоит только прикоснуться к Грибам-Говорунам, и они отзовутся веселой и забавной фразой», - уточнил мэр.

По его словам, в Театре сказок дети станут участниками увлекательных шоу, созданных с помощью цифровой технологии motion capture (захвата и удержания движения) и других новейших мультимедийных средств.

«Накануне открытия я побывал в Театре сказок вместе с юными артистами из «Домисольки». Мне кажется, им понравилось», - заключил Собянин.

Театр сказок на ВДНХ откроется 2 января. В этот день состоится первое иммерсивно-мультимедийное шоу с использованием уникальных технологий по созданию анимированных персонажей - спектакль «Сказка номер один». Он рассчитан на детей в возрасте от трех до 12 лет, но впечатлит и взрослых.