РИАМО - 30 дек. Трое вооруженных неизвестных в масках перегородили на джипе дорогу автомобилю Toyota в новой Москве, а затем похитили у водителя сумку с 1,2 миллиона рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Он уточнил, что 29 декабря в 18:14 в службу «02» от мужчины поступило сообщение о разбое в отношении его брата по адресу: Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, дом 91.

«По указанному адресу неизвестные, следуя на Jeep Grand Cherokee, преградили проезд Toyota Land Cruiser 200 под управлением индивидуального предпринимателя, после чего из Jeep вышли трое неизвестных в масках и темной одежде, подошли к Toyota, и, угрожая предметами, похожими на пистолеты и автомат, открыто похитили сумку, в которой находились принадлежащие ИП 1,24 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

По его словам, после совершения преступления грабители скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», заключил представитель пресс-службы.