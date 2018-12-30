РИАМО - 30 дек. Роспотребнадзор посоветовал россиянам не вредить здоровью и не проводить всю новогоднюю ночь за столом, сообщает Роспотребнадзор посоветовал россиянам не вредить здоровью и не проводить всю новогоднюю ночь за столом, сообщает Газета.ru.

«Ведомство советует не сидеть в Новый год перед телевизором, поглощая пищу, а устроить для гостей конкурсы, потанцевать или погулять на свежем воздухе», - говорится в сообщении.

Кроме того, россиянам порекомендовали не покупать с рук продукты домашнего приготовления, чтобы избежать отравления.

Также жителям страны посоветовали не садиться за праздничный стол голодными - не пропускать 31 декабря завтрак, обед и ужин.