РИАМО - 30 дек. Женщина напала на супруга с ножом в ходе пьяной ссоры в подмосковной Балашихе, пострадавший госпитализирован с ранением, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«29 декабря в 02:20 из квартиры на улице Заречной в Балашихе бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранением в ГБУЗ МО «Балашихинская ЦРБ» доставлен и госпитализирован мужчина 1983 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлена и доставлена в отделение супруга пострадавшего, хозяйка квартиры 1987 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».